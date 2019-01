Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos dois homens suspeitos de agredir mulher que morreu nos Açores

Vítima tinha 46 anos. Caso aconteceu na ilha Terceira.

Por Lusa | 11:29

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de dois homens suspeitos do crime de ofensa à integridade física qualificada agravada, na Terceira, nos Açores, que "resultou na morte de uma mulher de 46 anos".



Num comunicado enviado às redações, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ adianta que "procedeu à identificação e detenção de dois homens suspeitos da prática do crime de ofensas à integridade física qualificada agravadas pelo resultado, tendo por vítima uma mulher de 46 anos, que veio a falecer em razão das agressões sofridas".



Segundo a PJ, as agressões ocorreram na madrugada de 7 de janeiro, quando a vítima, "pessoa vulnerável", estava sozinha na sua residência e foi surpreendida pelos suspeitos, que terão arrombado um portão exterior e, posteriormente, uma janela, por onde entraram.



A vítima foi "agredida de forma muito violenta, com uso de força física", destaca a PJ, referindo, sem dar mais pormenores, que os detidos agiram "motivados por sentimentos de vingança e com o propósito de a expulsarem daquela habitação".



A mulher ainda chegou a receber tratamento médico, mas "veio a falecer poucas horas depois, em consequência das graves agressões sofridas", lê-se no comunicado.



Segundo a polícia, "os detidos, com 24 e 52 anos, sem ocupações laborais e já amplamente referenciados policialmente, foram presentes a primeiro interrogatório judicial", tendo sido aplicada a medida de prisão preventiva ao primeiro.