Detidos dois membros de gangue juvenil que se dedica a roubos nas zonas de Estoril e Cascais

Dois jovens, de 16 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública por serem suspeitos de crimes cometidos nas zonas de Cascais e Estoril durante o verão.

Os detidos farão parte de um gangue juvenil que se dedica a assaltos nas zonas referidas. Estão indiciados por roubo qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física grave, roubo consumado, abuso de burla informática e abuso de cartão de crédito, avança a PSP em comunicado.

"A investigação realizada pela PSP abrangeu dois inquéritos distintos, dirigidos pelo Ministério Público de Cascais, da Comarca de Lisboa Oeste, ambos relativos a crimes praticados nas zonas de Cascais e Estoril no verão deste ano", pode ler-se no comunicado da autoridade.

Um dos inquéritos refere-se a dois roubos qualificados, com recurso a arma branca, em que foram assaltados dois jovens, de 18 e 19 anos, por um grupo de mais de dez indivíduos.

Foi colocada uma toalha na cabeça de um dos jovens que se tinha recusado a entregar os seus pertences. Depois o mesmo foi esmurrado e esfaqueado quatro vezes. A agressão causou-lhe ferimentos graves, tendo sido transportado ao Hospital de Cascais em estado crítico.

O outro inquérito, refere-se a dois roubos de que foi vítima um casal estrangeiro que passeava no Paredão do Estoril. Estes foram atacados por seis indivíduos, que agrediram um dos membros do casal e subtraíram vários bens, entre os quais, cartões de crédito e débito, que foram posteriormente utilizados em várias compras.

A investigação realizada permitiu identificar o grupo juvenil autor dos crimes descritos, o qual é composto por vários jovens, alguns menores de 16 anos.

"Nas buscas realizadas foram apreendidos artigos, que correlacionam os jovens diretamente com os crimes em investigação, várias munições de calibre 12mm, e 97,94 doses individuais de produto suspeito de ser estupefaciente (haxixe)", informa a PSP.

Os detidos foram presentes a interrogatório judicial e ficaram sujeitos a apresentações semanais.