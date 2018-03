Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos dois suspeitos de tráfico de droga que abasteciam Baixo Alentejo

Homens vão aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja.

14:57

A GNR anunciou hoje ter detido dois homens suspeitos de tráfico e que abasteciam de droga várias zonas do Baixo Alentejo numa operação realizada em Grândola (Setúbal), em que apreendeu 2.104 doses de heroína e cocaína.



Os homens, de 19 e 30 anos e com antecedentes criminais por tráfico de droga, foram sujeitos a primeiro interrogatório na quinta-feira no Tribunal Judicial de Beja, que lhes decretou a medida de coação de prisão preventiva, explicou a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.



Os suspeitos vão aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja.



A operação em Grândola foi realizada na sequência de uma investigação por tráfico de droga, que começou há cerca de dois meses e visava um grupo de alegados traficantes que abastecia com droga, nomeadamente heroína e cocaína, várias zonas do Baixo Alentejo, como Mértola, Moura, Cuba e Ferreira do Alentejo, explica a GNR.



Durante a operação, a GNR apreendeu 2.010 doses de heroína e 94 de cocaína, uma viatura, seis telemóveis e 163 euros em dinheiro.



A ação envolveu militares da Secção de Informações e Investigação Criminal e dos destacamentos de Intervenção e de Trânsito do Comando Territorial de Beja da GNR.