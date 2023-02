Detidos na Madeira quatro homens numa das maiores apreensões de droga na região

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve quatro homens na Madeira numa investigação que resultou numa das maiores apreensões de diversos tipos de droga na região, foi esta quinta-feira anunciado.

"As detenções ocorreram após cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária por parte da Divisão Policial do Funchal, nas cidades do Funchal e de São Vicente, os quais foram emitidos pela autoridade judiciária competente na sequência das investigações realizadas", diz o comando regional em comunicado.

A droga foi apreendida na sequência de uma investigação que decorre há cerca de um ano.

Os detidos têm idades entre os 28 e os 38 anos, sendo três cidadãos nacionais e um estrangeiro, que vão ser agora submetidos a um interrogatório judicial na comarca da Madeira.

A PSP enuncia que a droga apreendida corresponde a 19.578 doses individuais de haxixe, 7.360 de ecstasy, 256 de MDA e 69 selos de LSD (substâncias psicoativas), além de 2,105 quilos de liamba.

Também foram apreendidos telemóveis, uma viatura, duas motas e balanças de precisão, indica a autoridade policial.