Detidos na operação "Húbris" ouvidos no Campus de Lisboa

Despacho de Ministério Público com cerca de 178 páginas.

Por Débora Carvalho | 13:44

Os oito arguidos, sete militares e um civil, detidos na operação "Húbris", foram esta manhã de quinta-feira identificados por um juiz de Instrução Criminal em Lisboa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, os detidos estão a consultar o processo juntamente com os respectivos advogados de defesa, sendo que os factos em causa estão incluidos no despacho de Ministério Público com cerca de 178 páginas.



Entretanto será feita uma pausa para almoço, sendo que da parte da tarde os arguidos devem ser presentes ao juíz, João Bártolo.



Abordados à entrada do Tribunal pela equipa do CM, os advogados de defesa criticaram aquilo que consideraram ser "uma guerra entre polícias".



Ao que o CM conseguiu apurar, se o Ministério Público qualficar o crime como militar, o coronel Luís Vieira, o diretor da Polícia Judiciária Militar detido, poderá ser ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa.



Em causa está a patente elevada do militar.