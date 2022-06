Detidos pela PJ dois elementos de gang algarvio

Foram detidos pela PJ dois homens entre os 23 e os 29 anos, pelos crimes de coação com arma de fogo e detenção de arma proibida, em Albufeira. Ambos os suspeitos pertenciam a um grupo que está a ser procurado por prática de factos ocorridos em Albufeira, no final de dezembro de 2021, e serão, nos próximos dias, presentes a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.



A PJ pretende perceber qual a ligação dos suspeitos e dos restantes membros do grupo com os crimes de ofensa à integridade física ocorridos em Loulé, motivados por um ajuste de contas entre grupos rivais.