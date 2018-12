Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos pela PSP tramados por álcool e droga

A PSP deteve 65 pessoas, entre as quais 25 por crimes de condução com excesso de álcool no sangue e 13 por tráfico de droga, durante uma operação iniciada a 22 de novembro e que terminou no domingo. Foi realizada junto a terminais de transportes de todo o País.



A ação, designada ‘Transporpol’, desenvolveu-se junto de estruturas ferroviárias e áreas envolventes de acesso, com especial destaque para Lisboa, Porto e Faro.



Estiveram envolvidos cerca de mil polícias e foram cumpridos sete mandados de detenção na operação.



A PSP elaborou ainda 337 autos por contraordenação, 94 dos quais por estacionamento irregular, e ainda 30 por falta de inspeção e 17 por uso de telemóvel ao volante, anunciou a PSP.



Segundo os resultados esta segunda-feira divulgados, foram identificadas ainda 715 pessoas, entre as quais onze por consumo de estupefacientes.



A PSP esclarece ainda que se tratou de uma "megaoperação", no âmbito da dinâmica diária das cidades, em que os terminais ferroviários assumem especial destaque.