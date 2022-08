A Polícia Judiciária (PJ) prendeu dois homens, ambos de 39 anos, pelo crime de pornografia de menores. Os suspeitos foram apanhados em casa, nos concelhos de Gaia e Seixal, onde partilhavam ficheiros informáticos com cenas explícitas de sexo com menores de 14 anos.



Na margem sul do Tejo, o suspeito, descrito por fonte judicial como "bem inserido socialmente, com emprego bem remunerado e namorada", foi preso graças à denúncia de uma Organização Não Governamental norte-americana.









