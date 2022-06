Detidos por suspeita de morte de criança em Setúbal já chegaram ao tribunal

Os três detidos suspeitos pela morte de Jéssica, uma menina de três anos na segunda-feira, um homem e duas mulheres, entraram esta sexta-feira no Tribunal de Setúbal pelas 17h35, para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

No final do interrogatório, o juiz determinará as medidas de coação a aplicar aos três suspeitos, detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física.

Os três detidos chegaram ao Tribunal em carros separados e entraram no edifício pela garagem, localizada nas traseiras.