Jéssica, cuja autópsia mostra que foi espancada e agonizou até à morte, foi sempre uma criança-fantasma. Na casa da mãe, Inês; na casa da agiota, Tita. Nunca teve quarto, não há sequer uma fotografia no espaço onde a mãe diz que a menina de 3 anos dormia. Um quarto exíguo, com roupa espalhada e sem brinquedos, bem no centro de Setúbal.









