Três homens detidos no Aeroporto de Ponta Delgada por uso de passaporte alheio

Três cidadãos estrangeiros foram detidos no Aeroporto de Ponta Delgada, entre domingo e segunda-feira, por uso de documento alheio quando tentavam embarcar num voo com destino a Toronto, no Canadá.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) esclarece que os "cidadãos apresentaram-se nas partidas com passaportes autênticos, um belga, um sueco e outro canadiano, pertencentes a outros homens com bastantes semelhanças fisionómicas".





Os homens ficaram sob custódia do SEF, por ordem do Tribunal de Ponta Delgada. Foram depois transportados para a Unidade Habitacional de Santo António no Porto, onde esperam "a tramitação dos respetivos processos de afastamento de território nacional", acrescenta o comunicado.Esta prática tem sido frequente na Região Autónoma dos Açores e, por esse motivo, o SEF tem adotado métodos de controlo mais restritos, bem como a presença de um inspetor com especialidade de análise e deteção de documentos fraudulentos em voos do Aeroporto de Ponta Delgada com destino ao Canadá.