Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez motos furtadas durante concentração motard no Algarve

São todos modelos especiais, o que levanta a suspeita de se tratar de grupo organizado.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Pelo menos dez motos - cada uma avaliada em mais de 15 mil euros - desapareceram durante a Concentração de Faro, na região. Num dos casos, captado por videovigilância, o grupo demora menos de 40 segundos para rebentar um cadeado e fugir.



"Nem 400 km fiz", conta ao CM José Macatrão, taxista de Peniche, que comprara a mota no final de julho e tivera de regressar a casa com um colega de profissão. "Era uma Ducati Panigale 1199. Comprei-a em Inglaterra, em segunda mão, por 19 mil euros. Nova vale perto de 40 mil. Não há nenhuma igual em Portugal", explica.



"Fui à concentração com a minha namorada e, de sábado para domingo, a mota foi levada do estacionamento do hotel onde estávamos". O motard diz que, na mesma noite, "num raio de cinco quilómetros, desapareceram outras nove motas, tudo modelos especiais, verdadeiras motas de corrida". Por isso, suspeita que se trate de um grupo organizado que atacou alvos definidos.



Contactado pelo CM, o Comando da GNR de Faro admitiu ter recebido quatro queixas por furto, mas é possível que outras tenham sido apresentadas já no posto ou esquadra da área de residência das vítimas.



PORMENORES

Furtos fora do recinto

Segundo o CM apurou, as motas que desapareceram estavam em parques de estacionamento de hotéis ou casas alugadas nas zonas de Faro, Almancil e Quarteira. Nenhum dos casos terá ocorrido no recinto onde decorria o evento, no Vale das Almas.



'Bombas' de duas rodas

Entre as motas que desapareceram, para lá da Ducati Panigale, estão também uma Yamaha R1, uma Yamaha R6 e duas BMW RR. Trata-se de verdadeiras motas de corrida homologadas para circular nas estradas e que valem mais de 15 mil euros cada uma.