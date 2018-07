Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concentração motard de Faro acaba sem incidentes

GNR deteve seis motociclistas por condução sob efeito de álcool e um por não ter carta.

Por João Mira Godinho | 01:30

Seis detidos por condução sob efeito de álcool e um sétimo por não ter carta. A que se juntam nove acidentes, com quatro feridos ligeiros. Este era o balanço, ao final da tarde de domingo, da operação de segurança que a GNR montou em torno da 37º Concentração de Motos de Faro.



O reforço de meios, em particular de homens do Grupo de Intervenção e Ordem Pública, "acabou por não ser necessário", referiu ao CM o tenente Carvalho Afonso, do Comando de Faro da GNR, acrescentando que "não foram registados quaisquer incidentes".



As autoridades montaram uma operação especial de segurança para o encontro, que ontem terminou, depois do confronto entre grupos motards – elementos dos Hells Angels atacaram membros dos Los Bandidos, no Prior Velho, em Loures – e da detenção de 58 Hells Angels este mês. Temia-se um possível confronto entre os grupos na Concentração de Faro.



A edição deste ano acabou por ser uma das mais pacíficas daquele que é um dos maiores encontros motards da Europa. A organização, do Moto Clube de Faro, contabilizou perto de 20 mil inscritos. No palco principal os grandes destaques foram Jorge Palma e Xutos & Pontapés - um grupo com uma forte ligação ao Moto Clube de Faro e que atuou pela primeira vez no Vale das Almas sem Zé Pedro.



Desfile de despedida e agradecimento pelas ruas de Faro

Foram largos milhares os motociclistas que, na manhã de domingo, percorreram as ruas de Faro no desfile de despedida e agradecimento à cidade e também muitas pessoas nos passeios a assistirem ao cortejo. No céu, um avião com uma faixa reforçava o agradecimentos dos motociclistas aos farenses. Após o desfile, os motards voltaram ao terreno no Vale das Almas, onde se realiza o encontro e participaram no almoço final, antes da entrega de prémios às motos que venceram os diversos concursos.



80 mil litros de cerveja

Ao longo do encontro o Moto Clube de Faro estima em cerca de 80 mil os litros de cerveja bebidos. A mesma quantidade é consumida em água e em outras bebidas não alcoólicas.



Trabalho voluntário

Grande parte do trabalho em torno da concentração de Faro é realizado por voluntários que se associam ao Moto Clube de Faro para concretizar a festa.



José Amaro destaca "chapada de luva branca" no final

Nas palavras que dirigiu aos motards, no final do encontro, José Amaro, presidente do Moto Clube de Faro, destacou que a concentração deste ano foi uma "chapada de luva branca", referindo-se aqueles que consideraram o evento como potencialmente perigoso. Desde a primeira hora, José Amaro garantiu que não iria haver problemas e assegurou que não tinha sido feito qualquer reforço de segurança no interior do recinto. "Foi exatamente igual aos outros anos", disse ainda antes do início desta 37ª Concentração Internacional de Motos de Faro.