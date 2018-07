Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motards concentrados em Faro bebem 80 mil litros de cerveja em quatro dias

Esperados 15 mil motards na cidade de Faro para o encontro que termina no domingo.

Por Diana Santos Gomez | 01:45

Até este domingo, dia em que encerra a 37ª Concentração Internacional de Motos de Faro, prevê-se o consumo de cerca de 80 mil litros de cerveja, segundo dados cedidos pela organização do evento ao CM.



Quanto à venda de água e bebidas sem álcool, estima-se que atinja, também, no total, 80 mil litros.

Números elevados que refletem o ambiente animado e de convívio que já levou pelo menos 11 mil motards até ao Vale das Almas, junto à praia de Faro. Ainda no que respeita a valores, aproximadamente dez mil rolos de papel higiénico já foram utilizados nos dois primeiros dias.



A concentração não reflete apenas números, é feita de pessoas de todas as idades, e de famílias que a frequentam, acampando durante quatro dias no recinto. Um dos espaços é dedicado apenas às crianças e chama-se Bar dos Putos, criado há mais de dez anos por um casal, Telma e João, que tiveram a iniciativa.

O presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, explicou ao CM que a concentração "é uma história feita de pessoas, não é apenas striptease e concertos, existe uma forte componente familiar".



O responsável pela organização do evento há 37 anos partilhou com o CM uma carta que lhe foi escrita por uma criança e lembrou de cor que "com apenas seis anos, disse ter gostado de frequentar o espaço, lembrando que visitava a concentração, há sete anos, ainda na barriga da mãe". José Amaro lembra que é importante desmistificar o medo associado a uma simples caveira, a qual "significa que, no fundo, todos somos iguais, porque a essência do motard é a liberdade e o saber estar consigo próprio, o autoconhecimento, exige um trabalho interior".



O presidente do Moto Clube de Faro garante que "a moto é uma extensão de qualquer motard. É muito mais do que um pedaço de ferro".



Estima-se que cheguem este sábado mais quatro mil motards à concentração que termina no domingo, num total de aproximadamente quinze mil motards.



PORMENORES

Esperados 15 mil este sábado

Até ontem, às 17h00, o Moto Clube de Faro tinha registado a entrada de cerca de 11 mil inscritos na concentração. Com os visitantes deste sábado, o número deve chegar aos 15 mil.



Bilhete baixa preço

A partir das 12h00 deste sábado, o bilhete passa a custar apenas 30 euros, em vez de 45, mas não inclui as refeições e outros benefícios do bilhete completo.



Um ferido ligeiro

A GNR apenas tinha registo de um acidente, de que resultou um ferido ligeiro, relacionado com motociclistas, no Algarve, desde que começou a concentração. Foi a colisão de um carro com um moto, quinta-feira, em Quarteira.



Meios reforçados

A GNR reforçou os meios para garantir a segurança da Concentração de Motos de Faro por receio que houvesse conflitos entre grupos motards rivais - em particular os Hells Angels e os Los Bandidos.



Hells Angels detidos

Na semana passada, 58 elementos dos Hells Angels em Portugal e um na Alemanha, foram detidos por indícios de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física, posse e tráfico de armas proibidas e drogas.



Xutos tocam pela primeira vez sem Zé Pedro

Banda que já tocou várias vezes na Concentração de Motos de Faro, os Xutos & Pontapés voltam na noite deste sábado ao encontro motard, mas vão subir ao palco do Vale das Almas pela primeira vez sem Zé Pedro.



O momento deverá ser emocionante, uma vez que o grupo (e o próprio guitarrista falecido em novembro passado), tem uma longa ligação com o Moto Clube de Faro - em 2013 os Xutos comemoraram o 34º aniversário na sede do grupo motard algarvio.



Ao final do dia, realiza-se o tradicional concurso Miss T-Shirt Molhada, bem como a entrega dos prémios dos concursos relacionados com as motos. Na sexta-feira, Jorge Palma foi o cabeça de cartaz, numa estreia do músico no palco da concentração algarvia.



Para amanhã está agendado o desfile de agradecimento e despedida pelas ruas de Faro, antes da sardinhada que, também todos os anos, marca o encerramento da Concentração de Motos de Faro.



Detido ligado a morte de Alcino Monteiro

Além de Nuno Monteiro, há outro detido na operação contra os Hells Angels condenado pelo homicídio de Alcino Monteiro. Trata-se de Tiago Palma, avançou o ‘DN’.



Segurança sem quaisquer incidentes

Até ao final do dia de ontem não tinham sido registados quaisquer incidentes de maior no interior do recinto, pela segurança do Moto Clube de Faro.



Striptease para aquecer a noite dos motociclistas

Entre cada concerto, no palco principal, acontecem os denominados ‘shows surpresa’, em que bailarinas fazem espetáculos de striptease. Estes momentos, ao longo da noite, são sempre dos mais festejados pelos motociclistas que estão no recinto.