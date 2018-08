Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez toneladas de marisco em festival junto ao rio em Esposende

Pratos de arroz ou feijoada de marisco e paella cozinhados na hora por cinco entidades.

10:01

Milhares de visitantes são esperados, até dia 13, na Festa da Cerveja e do Marisco de Fão, em Esposende. Ao todo, deverão ser servidas mais de 10 toneladas de marisco e 10 mil litros de cerveja neste evento que conta já com 22 anos de tradição e que, além da gastronomia, inclui uma feira de artesanato com 50 stands, na alameda do Bom Jesus, bem próximo do rio Cávado.



"É um sítio pitoresco, perfeitamente adaptado ao festival que, ano após ano, atrai muitos visitantes de vários concelhos do Norte do País, mas também da Galiza (Espanha) e emigrantes que passam férias em Portugal por esta altura do ano", disse ao CM Luís Peixoto, presidente da União de Freguesias de Apúlia e Fão - que organiza o evento, investindo cerca de 140 mil euros.



Camarão, lagosta, mexilhão, arroz e feijoada de marisco ou a tradicional paella fazem parte do menu, preparado por cinco cozinhas - União de Freguesias, Bombeiros Voluntários de Fão, Hóquei Clube de Fão, Clube de Futebol de Fão e Amigos dos Amigos. "A experiência faz com que tenhamos todos muito cuidado na confeção, mas também no transporte e na conservação dos mariscos, num espaço asseado", referiu Luís Peixoto.



E nem as temperaturas altas impedem a visita e uma refeição diferente. "Há 1200 lugares no espaço que é coberto e seguro para as famílias. Não há sol que impeça a frequência das pessoas. Não temos ar condicionado, só ar forçado e a brisa que chega do rio", disse o autarca.



A entrada é gratuita. A Festa da Cerveja e do Marisco de Fão decorre das 13h00 às 00h00 aos domingos e das 20h00 às 00h00 nos restantes dias.