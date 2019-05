Dezenas de cartões clonados na região do Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar dezenas de casos de clonagem de cartões de débito e crédito em várias zonas da região do Algarve.Nos últimos meses, apurou o, já foram registadas vítimas em Lagos, Tavira, Olhão, Faro, Portimão e Lagoa.Os últimos casos foram registados nos concelhos de Portimão e Lagoa.A PSP e a GNR de Portimão receberam, nas últimas semanas, várias queixas de pessoas lesadas que foram alertadas pelos bancos, após o cancelamento dos respetivos cartões de débito e crédito.A cópia dos dados bancários poderá ter ocorrido em caixas ATM ou em terminais de pagamento instalados em estabelecimentos comerciais.Segundo algumas vítimas, as últimas utilizações terão ocorrido em caixas ATM no centro da cidade de Portimão.Há ainda o registo de queixas na vila de Alvor e também no concelho vizinho de Lagoa.No mês de abril ocorreram casos em Faro. Em março há registo de queixas em Tavira e em Olhão. Já em setembro do ano passado, a burla informática foi detetada em Lagos.Todos os casos estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.A Europol e a PSP fizeram, recentemente, recomendações básicas contra fraudes informáticas com cartões.A PSP alerta para que quem fizer um pagamento peça ao comerciante para confirmar o valor debitado no seu cartão.As autoridades alertam ainda para que sejam destruídos os recibos das transações efetuadas com o seu cartão.