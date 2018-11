Cartões de portugueses ‘clonados’ no Brasil

PJ detém homem que copiou cartões a turistas nacionais e fez levantamentos de mais de dez mil euros.

09:58

Quase duas dezenas de cartões bancários de turistas portugueses foram clonados no Brasil e utilizados por um brasileiro que, na última semana, fez levantamentos de mais de dez mil euros em multibancos de Setúbal, Almada e Lisboa. O homem, de 47 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal.

O homem viajou propositadamente do Brasil, com os cartões clonados - os dados eram retirados durante a utilização e colocados em ‘cartões brancos’ - e preparava--se já para regressar ao Brasil, via Espanha, quando foi detido pela PJ. Investiga-se se usou o esquema em mais ocasiões, mas as autoridades já apuraram que o suspeito fez pelo menos uma viagem anterior a Espanha.