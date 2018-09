Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clonagem de cartões já fez quinze vítimas no Algarve

Recolha de dados pessoais foi feita em agosto e os levantamentos começaram em setembro.

Por Rui Pando Gomes | 09:08

Um esquema de clonagem de cartões multibanco já fez, pelo menos, quinze vítimas, em Lagos. A maioria dos casos terá acontecido em caixas ATM no centro da cidade. A PSP está a investigar.



A burla informática, ao que o CM apurou, terá começado em agosto com a instalação de aparelhos em caixas ATM que copiaram dados das bandas magnéticas dos cartões e ainda de microcâmaras, para gravar os códigos pessoais das vítimas. Os levantamentos de dinheiro, que variaram entre os 100 e os 400 euros, começaram a ser feitos já durante este mês de setembro.



O CM sabe que a PSP já recebeu, pelo menos, quinze queixas de vítimas da burla informática. Uma das pessoas, apurou o CM, foi lesada em 800 euros, depois de terem sido feitos dois levantamentos de 400 euros, em dias consecutivos. O banco detetou os movimentos estranhos e alertou a cliente, cancelando de imediato o cartão. Outra das vítimas foi lesada em 100 euros. Os burlões fizeram mais duas tentativas, mas não conseguiram porque o banco já tinha cancelado o cartão.



A investigação da burla informática está entregue à PSP, que está a fazer diligências para tentar desmantelar o esquema de clonagem.



PORMENORES

Movimentos suspeitos

As burlas começaram a ser detetadas nas últimas semanas, quando os bancos estranharam movimentos suspeitos nas contas dos clientes.



Clientes de vários bancos

As vítimas já identificadas, ao que o CM apurou, são clientes de vários bancos, entre eles BPI, Novo Banco, Millennium BCP e Crédito Agrícola.



Registo de levantamentos

Segundo o CM conseguiu apurar, há registo de levantamentos efetuados em caixas multibanco de Portimão, Lagos e Zambujeira do Mar.