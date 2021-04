PSP acaba com duas festas ilegais no Porto e identifica 72 pessoas

Uma festa ilegal foi interrompida este sábado à noite pela polícia, num café do Centro Comercial RIO, no Porto.A música era audível no exterior e aquando da chegada dos agentes ao local, muitos indivíduos colocaram-se em fuga. Ainda assim, foram identificadas 57 pessoas que estavam a consumir bebidas alcoólicas e a desrespeitar as medidas de segurança impostas pela DGS em contexto de pandemia da Covid-19, nomeadamente o uso de máscara e a distância de segurança.Foram levantados 57 autos de contra-ordenação pelo incumprimento do dever de recolhimento domiciliário, dois ao responsável pela realização do evento e venda de alcoól e uma detenção por crime de resistência.Numa outra festa, também no Porto, na Avenida Montevideu, cerca de 15 pessoas foram identificadas por estarem sem máscara e a não cumprir o distanciamento social.