Dezenas de polícias destacados para transportar grupo de motociclistas Hells Angels

PSP encontra-se a proteger a perímetro do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa onde decorre o inquérito.

Por Lusa | 17:33

Várias dezenas de elementos da PSP foram esta quinta-feira destacados para proteger o perímetro do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e transportar os detidos do grupo de motociclistas Hells Angels, informou a subcomissária daquela polícia Ana Carrilho.

As duas primeiras carrinhas celulares com membros do grupo chegaram ao Campus de Justiça cerca das 15h00 e o interrogatório de 55 dos 59 detidos estava previsto para ter início cerca das 17h00.

Segundo fonte da defesa de um dos arguidos, é previsível que o primeiro interrogatório se prolongue pela noite dentro para cumprir o prazo legal de 48 horas para identificação de arguidos detidos, já que a operação policial começou às 08h00 de quarta-feira.