A diretora da cadeia de Tires, em Cascais, mandou devolver a uma reclusa várias fotografias que esta recebera do companheiro despido e em atos sexuais, que tinham sido apreendidas por guardas prisionais durante a habitual revista à correspondência antes da distribuição.





O caso gerou indignação entre elementos do corpo da Guarda Prisional, que criticaram a decisão. Ao, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais afirmou ter “por princípio não comentar juízos morais e estados de alma de cidadãos que, além do mais, se resguardam no anonimato”.