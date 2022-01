O presidente da Associação de Pescadores Profissionais de Esposende foi detido na posse de cerca de dez quilos de meixão, cujo valor poderia chegar, no mercado final, sobretudo nos países asiáticos, a um total de cerca de 60 mil euros.









Carlos Vilas Boas foi surpreendido pela operação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, realizada com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Barcelos, na passada terça-feira, no rio Cávado. O meixão é uma espécie considerada em perigo e a captura é crime. Por se encontrar vivo, foi devolvido ao mar.

Carlos Vilas Boas foi constituído arguido e libertado. Os factos foram comunicados ao tribunal no âmbito do processo crime. O CM tentou falar com o arguido, mas sem sucesso.