Discussão dá nova pista sobre desaparecimento de Triatleta de Alenquer

Mulher diz ter visto Luís Miguel Grilo em Arruda dos Vinhos na segunda-feira.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma professora garante ter visto Luís Miguel Grilo, o triatleta desaparecido na zona de Alenquer desde segunda-feira, a discutir com um homem, nesse mesmo dia, na zona de Arruda dos Vinhos. A confissão foi feita a amigos e familiares do desaparecido, que deram conta desta nova pista à Polícia Judiciária.



Segundo o CM apurou, esta testemunha disponibilizou-se para prestar declarações formalmente às autoridades, mas até ontem ainda não tinha sido interrogada. De acordo com o relato, depois de ver as notícias sobre o desaparecimento de Luís Miguel Grilo, a mulher lembrou-se do que tinha visto pelas 18h00 de segunda-feira e associou a situação ao caso.



"Pode não significar nada, mas pode ser algo relevante que ajude a explicar o que se passou", explicou ontem um familiar do triatleta desaparecido.



Luís Miguel Grilo tinha saído de casa pelas 16h30 de segunda- feira, depois de dizer à mulher que iria fazer um treino de hora e meia. Mas não voltou a dar notícias e todas as buscas efetuadas até agora não tiveram sucesso. Aliás, o caso foi inicialmente tratado como um desaparecimento, mas depois de o telemóvel de Luís ter sido encontrado na berma de uma estrada a investigação transitou para a Polícia Judiciária que tem uma brigada que investiga homicídios a trabalhar no caso.



Ontem dezenas de amigos e vários familiares bateram quilómetros de estradas na região à procura de Luís Miguel Grilo, mas sem resultados.



PORMENORES

Telemóvel dá a rota

O telemóvel de Luís Miguel Grilo foi descoberto na berma de uma estrada junto à aldeia de Casais da Marmeleira. O GPS do aparelho permitiu à PJ reconstituir o percurso feito pelo atleta, de 50 anos, mas até ontem à tarde nada tinha sido encontrado. Uma câmara de videovigilância terá captado o homem a passar por aquele local.



Hipóteses em aberto

As autoridades mantêm todas as hipóteses em aberto: crime violento, acidente ou fuga voluntária não estão descartadas pela investigação, que tenta reconstituir os últimos dias de Luís Miguel Grilo antes do desaparecimento.