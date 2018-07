Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telemóvel traça rota de triatleta desaparecido

PJ já reconstruiu percurso de Luís Grilo após sair de casa.

Por Miguel Curado | 01:30

A Polícia Judiciária (PJ) já reconstituiu a rota seguida por Luís Miguel Grilo, o triatleta que, na tarde desta sexta-feira, à tarde se mantinha desaparecido, após ter saído de casa no Carregado, Alenquer, na segunda-feira à tarde, para ir fazer um treino de bicicleta. O telemóvel do engenheiro informático, de 50 anos, foi fundamental para a definição deste percurso, que está agora a ser recriado nas buscas.



A hipótese de crime violento é uma das que está ainda em cima da mesa para explicar este desaparecimento. Para consolidar esse cenário, os investigadores da PJ de Lisboa já analisaram até o computador pessoal de Luís Miguel Grilo, interrogando a mulher, familiares, colegas de trabalho e de treino do engenheiro. A recuperação do telemóvel de Luís Grilo – que apesar de ter sido encontrado desligado, foi detetado graças ao sistema de localização GPS –também está a ajudar a PJ

.

Entretanto, as buscas de ontem (quinto dia consecutivo de mobilização de meios da GNR e da PJ), foram alargadas aos concelhos de Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, e Vila Franca de Xira. Ao que o CM apurou, chegou a ser seguida a indicação de uma médium vidente portuguesa, residente na Irlanda, que deixou um comentário no Facebook de Luís Grilo, sugerindo um local onde o corpo poderia estar.



O dia de sexta-feira chegou ao fim sem resultados concretos e para este sábado está prevista a participação nas buscas de cerca de uma centena de desportistas, entre triatletas e ciclistas e até de uma associação cinotécnica (com cães).n