Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Distribuidor de hipermercado violentamente agredido por 15 pessoas no Porto

Vítima saiu do Brasil para fugir da violência. Ficou com hematomas no rosto e roupa rasgada após ataque.

Por Ana Isabel Fonseca | 22:37

Um distribuidor de produtos de um hipermercado foi agredido por 15 pessoas na Travessa Senhor da Boa Morte, no Porto, ficando com hematomas na cara e com a roupa rasgada.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o brasileiro ia a passar com a carrinha, mas desviou-se e tocou nos guarda-sóis de uma esplanada.



Depois, saiu da viatura para perceber se tinha causado estragos e acabou por ser agredido por um grupo de 15 pessoas.



A PSP, que está a investigar o caso, identificou três pessoas.



De acordo com a PSP, a vítima de nacionalidade brasileira saiu do Brasil para fugir da violência que se faz sentir diariamente no país.