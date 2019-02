Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes esperam um mês para ter consultas em Lagoa

População mais idosa desespera para conseguir ter consultas e marcar exames urgentes.

Por Rui Pando Gomes | 08:34

Os utentes da Extensão de Saúde de Porches, no concelho de Lagoa, esperam mais de um mês para conseguirem ter uma consulta com a única médica de família.



A unidade de saúde tem 1565 utentes inscritos e o problema agravou-se após a aposentação do anterior médico de família, em junho de 2017. Para substituir o clínico, foi contratada uma médica recém-especialista em Medicina Geral e Familiar, que pouco tempo depois entrou em licença de maternidade e, atualmente, está em licença de amamentação. Só dá consultas quatro dias por semana, apenas no horário da manhã.



"A população mais idosa vive em grande sufoco porque precisa de marcar exames que não pode falhar e só consegue consulta para um mês depois do dia em que a vai marcar", lamentou ao CM Luís Bentes, presidente da Junta de Freguesia de Porches, que tem recebido várias queixas dos moradores.



Questionada pelo CM, a ARS assume que a médica "presta atividade assistencial nesta extensão de saúde quatro dias por semana, das 09h00 às 14h00, e um dia por semana na sede do Centro de Saúde de Lagoa", alegando que esta carga horária é "proporcional aos utentes inscritos nesta extensão de saúde".



A mesma fonte explica que os médicos asseguram as consultas programadas e as vagas do dia, estas últimas destinadas a situações agudas e não previsíveis. "No caso do utente necessitar de consulta para situação de doença aguda e as vagas do dia já estiverem ocupadas, o utente pode sempre recorrer à consulta de recurso do dia, que funciona, todos os dias do ano, das 14h00 às 20h00 no Centro de Saúde de Lagoa."