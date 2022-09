Dois acidentes condicionam o trânsito na A1 na zona do Carregado

Uma colisão entre dois carros fez dois feridos ligeiros, na manhã desta segunda-feira, no quilómetro 36 da A1, no Carregado, sentido Norte-Sul. No sentido inverso, ao quilómetro 31, uma viatura comercial sofreu um despiste. A vítima recusou a ida ao hospital.



As duas vítimas ligeiras, resultantes da colisão, foram levadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. No local estiveram os Bombeiros de Alcoentre.





A vítima do despiste rejeitou ir ao hospital. No local estiveram os Bombeiros de Vila Franca de Xira.

A GNR no local e o trânsito está condicionado em ambos sentidos.