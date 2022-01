Acidente na A1 junto a Sacavém no sentido Norte-Sul provoca quilómetros de fila

Um acidente entre um autocarro, dois carros e duas motas fez esta quarta-feira três feridos na A1, no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 3, na zona de Sacavém.As vítimas, três feridos ligeiros, estão a ser assistidos no local.O alerta foi dado pelas 07h41.O trânsito encontra-se muito congestionado com filas de trânsito de mais de quatro quilómetros devido à obstrução de duas vias. A circulação faz-se apenas pela via mais à direita.Para o local foram acionados os bombeiros de Sacavém, de Alverca, assim como a Vmer e a GNR.