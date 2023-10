Dois amigos de 16 e 17 anos morrem em acidente de mota

José Miguel Sepúlveda e Francisco Fialho, dois amigos da freguesia de Vila de Frades, na Vidigueira (Beja), morreram este domingo de madrugada no despiste de uma mota. O acidente aconteceu perto do quilómetro 281 do IP2, no ramal de S. Manços, no concelho de Évora.









Francisco, de 17 anos, morreu no local e o corpo foi levado para os serviços de medicina legal do Hospital do Espírito Santo de Évora. O amigo José, de 16 anos, foi transportado com ferimentos considerados graves para o mesmo hospital, onde acabou por morrer.

O alerta para as autoridades foi dado às 00h51 e para o local foram mobilizados meios dos bombeiros, a GNR, uma ambulância do INEM e ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação de Évora da GNR esteve no local e está a averiguar as causas do acidente.





Nas redes sociais eram ontem centenas as mensagens a prestar condolências às famílias dos dois jovens. Também a Junta de Freguesia de Vila de Frades, no concelho da Vidigueira, lamentou a morte dos jovens e avisou que a bandeira da freguesia estará a meia haste até ao dia dos funerais.