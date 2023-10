Um jovem de 16 anos gravemente ferido num despiste de motociclo ocorrido este domingo no IP2, no concelho de Évora, acabou por morrer no hospital, aumentando para duas as vítimas mortais do acidente , disse fonte da unidade hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), para onde o ferido considerado grave foi transportado pelos bombeiros, revelou que a vítima "acabou por falecer" na unidade.