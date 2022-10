Dois anexos arderam em Oliveira do Bairro

Dois anexos que arderam, em Bustos, Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.Um dos anexos servia como primeira habitação de um casal, na casa dos 60 anos, e de pelo menos um filho.O alerta foi dado as 04h18 e, a esta hora, os operacionais estão a realizar operações de rescaldo.Foi encontrado muito lixo no interior dos anexos, material altamente inflamável, que prejudicou o trabalho dos bombeiros.A mulher, com cerca de 60 anos, sentiu-se mal e foi assistida no local pelos bombeiros.A GNR vedou o local e aguarda-se a chegada da Polícia Judiciária para realização de perícias.No local estão 34 operacionais, acompanhados de 13 viaturas.