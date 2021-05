Um desentendimento entre vizinhos, por causa da cobertura de um toldo, resultou em alegadas ameaças com espingardas e com a detenção, pela PSP de Lisboa, no Beato, de dois homens, de 27 e 48 anos, por posse de diverso material de guerra - como duas dezenas de munições e meia dúzia de carregadores das espingardas de assalto G3 e AK-47.



No entanto, nas buscas autorizadas pelos suspeitos não foram encontradas as armas de guerra. Foram libertados pelo tribunal.

