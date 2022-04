Diretor da equipa de ciclismo do FC Porto e diretor desportivo do União Ciclismo da Maia detidos em megaoperação da PJ

O diretor da equipa de ciclismo do FC Porto (W52), Nuno Ribeiro, e o diretor desportivo União Ciclismo da Maia, José Ribeiro, foram detidos numa megaoperação da Polícia Judiciária que visava detetar métodos proibidos e o uso substâncias ilícitas suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional.

No âmbito da operação, desencadeada pela PJ do Porto e coordenada pela DIAP do Porto, foram realizadas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do país, com especial foco no Porto e na Maia, visando dirigentes, atletas e instalações. As atenções concentram-se na equipa W52-FC Porto que, este domingo, não compareceu numa prova.





A PJ apreendeu diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo, e está também a investigar quem fornecia substâncias ilícitas aos atletas.Os dois detidos serão presentes terça-feira ao Tribunl de Instrução Criminal do Porto.Nesta megaoperação estiveram envolvidos 120 elementos da PJ.