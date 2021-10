Dois detidos por agressão e roubo em Ponta Delgada

Dois jovens, de 20 e 26 anos, foram detidos na passada sexta-feira pela PSP de Ponta Delgada, nos Açores, pelo crime de roubo ocorrido na madrugada do dia 13 de outubro.Os dois suspeitos terão agredido com violência a vítima e roubado 400 euros, os ténis e as peças de vestuário da mesma. A vítima teve de ser internada, onde ainda se encontra, e sujeita a uma cirurgia devido a uma fratura no maxilar.De acordo com as investigações, os dois jovens terão delineado previamente um plano para roubar a vítima.Os dois suspeitos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa - a prisão preventiva.