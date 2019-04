Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos por dezenas de furtos de máquinas de tabaco em Setúbal e Santarém

GNR adianta que os suspeitos, de 28 e 29 anos, foram detidos no decurso de uma investigação que decorreu durante seis meses.

Por Lusa | 13:27

Dois homens foram detidos na segunda-feira por dezenas de furtos de máquinas de tabaco em estabelecimentos comerciais nos concelhos do Montijo, Moita, Alcochete, Barreiro, Alcácer do Sal (distrito de Setúbal) e Benavente (Santarém), anunciou esta terça-feira a GNR.



Em comunicado, a GNR adianta que os suspeitos, de 28 e 29 anos, foram detidos no Montijo no decurso de uma investigação que decorreu durante cerca de seis meses.



"A GNR apurou que os suspeitos utilizavam como método de intrusão nos estabelecimentos de restauração e bebidas ou em papelarias o arrombamento e o escalonamento, para assim subtraírem, entre outros artigos de menor valor, garrafas de bebidas alcoólicas, raspadinhas da Santa Casa da Misericórdia, dinheiro e volumes de tabaco das máquinas de venda automática ali presentes", é referido na nota.



De acordo com a GNR, os suspeitos dedicavam-se ainda à prática de furtos de combustível em veículos pesados de transporte de mercadorias, que permaneciam estacionados na via pública durante a noite.



No decorrer da investigação, que culminou com a realização de oito buscas, das quais quatro domiciliárias e quatro em veículos, foram apreendidos 11 embalagens de tabaco, dois automóveis e 18 embalagens de acessórios para telemóveis.



A GNR apreendeu também 12 embalagens de pilhas, oito pares de óculos, ainda com etiquetas, duas motosserras, dois 'jerricans', uma mangueira e um funil, utilizados nos furtos de combustível, duas facas, dois telemóveis e diversas ferramentas utilizadas na realização dos furtos.



Na operação, foram detidos os dois homens e outros dois, de 21 e 24 anos, foram constituídos arguidos por coautoria na prática dos furtos.



Os suspeitos, com vários antecedentes criminais pela prática dos mesmos tipos de crime, encontram-se detidos nas instalações da GNR e serão presentes hoje ao Tribunal Judicial do Barreiro.



A ação, levada a cabo pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Montijo, contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.