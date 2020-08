Dois detidos por furto em carro em Santa Iria da Azoia

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram detidos domingo pela PSP de Loures, em Santa Iria da Azoia, por furto no interior de um veículo.A patrulha surpreendeu três homens “a furtar material do interior de uma viatura”. Ao aperceberem-se dos polícias, “fugiram, tendo sido possível capturar e deter dois homens”. Um terceiro está em fuga.Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Loures.