O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou este sábado as medidas de coação para os 15 detidos por tráfico de droga numa operação da PSP realizada, na quinta-feira, no Bairro da Pasteleira, no Porto.









Dois dos suspeitos ficam em prisão preventiva, três em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e os restantes dez sob apresentações periódicas junto da esquadra policial. Recorde-se que os arguidos, com idades entre os 20 e os 53 anos, pertenciam a três células que trabalhavam de forma organizada na venda de estupefacientes.

Na megaoperação realizada, liderada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto, foram apreendidos cerca de 12 mil euros em notas, quatro armas de fogo e sete quilos de heroína.