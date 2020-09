A PSP do Porto apreendeu 12 mil euros em notas , quatro armas de fogo e sete quilos de heroína na megaoperação de combate ao tráfico de droga de quinta-feira, no bairro da Pasteleira, na cidade do Porto.



Os 15 detidos, com idades entre os 20 e os 53 anos, pertenciam a três células que trabalhavam de forma organizada para difundir estupefacientes pelo bairro. Os suspeitos começaram esta sexta-feira a ser ouvidos em tribunal.

Ver comentários