Operação da PSP ataca tráfico de droga em bairros sociais no Porto

Seis homens e três mulheres foram detidos na sequência de uma megaoperação da PSP, esta terça-feira, nos bairros sociais da Pasteleira Nova e Velha, de Pinheiro Torres e de Lordelo do Ouro, todos no Porto.A ação policial teve como objetivo o combate ao tráfico de droga. Foram apreendidas várias doses de cocaína, heroína, haxixe e ainda liamba. Foram também apreendidos 10 mil euros, uma arma de fogo, quatro armas air soft e várias armas brancas.A megaoperação teve início cerca das 07h00, nos quatro bairros em simultâneo. Cerca de 150 operacionais de várias valências da PSP estiveram empenhados em 26 buscas domiciliárias."Isto já devia ter acontecido há mais tempo e mais vezes. É uma vergonha o que aqui se passa, compra-se e vende-se droga sem que ninguém faça nada", disse aoum morador, que não se quis identificar por ter medo de represálias.e odenunciaram, nas últimas semanas, o tráfico de droga, à luz do dia, nos bairros sociais. Por causa do desmantelamento do bairro do Aleixo, a rede de tráfico foi deslocalizada para estes bairros sociais.A PSP deteve, também esta terça-feira, mas em operações diferentes, outras cinco pessoas suspeitas de tráfico, no Porto e em Vila Nova de Gaia.Nestas últimas ações, foram apreendidas 104 doses de cocaína e haxixe. Os suspeitos são presentes, esta quarta-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal do Porto para serem ouvidos em primeiro interrogatório.