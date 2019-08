PSP ataca em dois bairros do Porto após reportagem da CMTV revelar tráfico e medo de moradores

A PSP montou esta terça-feira uma megaoperação em dois dos bairros mais problemáticos do Porto depois da reportagem da CMTV revelar o tráfico de droga e o medo dos moradores.Depois das Torres do Aleixo terem sido demolidas o tráfico de droga espalhou-se por toda a freguesia de Lordelo do Ouro. Os moradores vivem com medo e dizem sentir-se sequestrados nas suas próprias casas. "São eles que mandam. São os novos donos do bairro", afirmou uma moradora aoNo Pinheiro Torres e na Pasteleira Nova, dois bairros a menos de um quilómetro do antigo bairro do Aleixo, é impossível transitar sem se ser abordado por vendedores de droga.A ausência da polícia durante meses e meses deu origem a bairros sem lei e a que vários moradores vivam com medo de ir à janela, de andar na rua ou de deixar os portões abertos para que os traficantes se escondam quando chega a polícia.Esta terça-feira a polícia cercou os bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres. Já foram detidas seis pessoas e o objetivo é combater o tráfico de droga e armas.