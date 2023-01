Uma queda de árvore junto à escola Padre Benjamim Salgado, em Joane, Vila Nova de Famalicão, provocou esta terça-feira dois feridos.



O alerta foi dado às 13h33 e os Bombeiros Famalicenses foram acionados para o local.

As vítimas, uma com idade entre os 40 e os 50 anos, e outra com idade entre os 17 e os 20 anos, foram transportadas para o hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.

A queda de árvore danificou algumas viaturas e não obrigou ao corte da via.