Dois feridos é o resultado de um choque em cadeia, com quatro carros, na A3, na Trofa, sentido Porto/Braga, ao quilómetro 10,5. O alerta foi dado às 16h52.Segundo o CDOS do Porto, no local estão os Bombeiros de Ermesinde e os da Maia. A autoestrada não foi cortada.No local para além dos Bombeiros está a GNR que investiga agora as causas do acidente e elementos da concessionária da autoestrada.