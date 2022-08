Duas pessoas ficaram feridas, este final de tarde de sexta-feira na sequência de uma colisão entre duas viaturas, em Vagos.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Vagos, para um acidente rodoviário, em Covão do Lobo.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros locais, para o hospital de Aveiro.A GNR de Vagos foi acionada e investiga as causas do acidente.