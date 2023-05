Uma colisão entre uma mota e um carro provocou dois feridos, esta madrugada, na avenida AEP, Porto.

O alerta para o acidente, no sentido Matosinhos-Porto, após a rotunda AEP, foi dado às 00h46. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Leixões e Portuenses, além da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano. Foram transportadas para a unidade hospitalar de Matosinhos com ferimentos considerados leves.

A GNR esteve no local e investiga as causas da colisão.