Queda de parapente com motor faz dois feridos em Águeda

A queda de um paramotor (parapente com motor) no concelho de Águeda causou esta segunda-feira dois feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro."Recebemos o alerta às 20h14 para a queda de um paramotor em Macinhata do Vouga, no concelho de Águeda. Do acidente aéreo resultaram dois feridos, um grave e um ligeiro", afirmou a fonte do CDOS.Segundo a mesma fonte, deslocaram-se para o local elementos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.