Dois feridos em quedas no Parque Nacional da Peneda Gerês

Uma mulher, de 64 anos, ficou ferida com gravidade, na manhã desta sexta-feira, após uma queda no rio Fafião, no Parque Nacional da Peneda Gerês, no concelho de Montalegre.

No mesmo dia e, passadas poucas horas desta primeira queda, um homem, de 34 anos, sofreu ferimentos ligeiros ao cair também na cascata das 7 lagos, neste mesmo Parque. Ambas as vítimas foram para o hospital de Braga pelos bombeiros voluntários de Salto.

Segundo Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros de Salto, "o aumento de visitantes no Parque tem feito crescer o número deste tipo de ocorrências que são sempre complexas: tanto pela orografia do terreno como pela escassez de acessos.

Todas estas situações obrigam à mobilização de um número elevado de operacionais. Continuamos a responder de forma pronta e musculada mas não deixamos de estar preocupados com a dinâmica do socorro dentro do parque Nacional. Temos vindo a alertar as diferentes autoridades para esta situação, para a necessidade de enquadrar melhor a visitação e o dispositivo de socorro que, a esta altura, já devia ter um Dispositivo Especial à semelhança da Serra da Estrela".

No local, entre as duas ocorrências, estiveram presentes os bombeiros de Salto, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Braga e militares da GNR.