Dois feridos graves após colisão em Coruche

23:05

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade após uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias.



As duas vítimas, uma delas que ficou encarecerada, foram transportadas para o hospital. Uma das vítimas foi encaminhada para o Hospital de Santarém, a outra para o Hospital São Francisco Xavier.



O acidente ocorreu pelas 21h00 e no local estiveram cerca de 18 operacionais apoiados por sete viaturas.



A estrada foi cortada em ambos os sentidos.