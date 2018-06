Dois feridos graves na colisão de carro e camião em Torres Vedras

Trânsito na Nacional 9 foi cortado em ambos os sentidos.

Por João Tavares | 14:56

A colisão entre um carro e um pesado de mercadorias causou ao início desta tarde, em Ordasqueira, Torres Vedras, dois feridos graves. O alerta para o acidente foi dado pelas 13h20, dando conta de um choque na N9.



A viatura ligeira e o pesado – que seguia vazio – acabaram por chocar em circunstâncias que a GNR tenta agora apurar, deixando encarcerados os dois ocupantes do carro. Perante a posição dos veículos e dada a necessidade de socorrer as vítimas, as autoridades cortaram o trânsito nos dois sentidos daquela via.



Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, a GNR e uma VMER do INEM.