Dois homens detidos e mais de dois quilos de haxixe apreendidos em Valongo

Por Lusa | 14:57

A PSP anunciou esta sexta-feira que apreendeu mais de dois quilos de haxixe e deteve dois homens durante uma operação policial que desencadeou na quinta-feira, na rotunda de Alfena, em Valongo, distrito do Porto.



Daquela operação policial de combate ao crime de tráfico de droga realizada na quinta-feira, a PSP deteve dois homens, de 31 e 60 anos de idade, residentes na Trofa, e apreendeu "estupefaciente denominado haxixe suficiente para cerca de 4.856 doses individuais", lê-se no comunicado divulgado hoje.



Durante a operação policial a PSP apreendeu também dois veículos automóveis.



Os detidos vão ser hoje presentes junto das Autoridades Judiciárias para conhecerem as medidas de coação.



Na madrugada de hoje, pelas 02h30, no largo Gomes Freire de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, a PSP deteve outros dois indivíduos, com 19 e 37 anos de idade, por se encontrarem a furtar combustível de um veículo pesado de mercadorias.



No decurso das diligências policiais encetadas, a PSP refere que intercetou os suspeitos na posse de "11 bidões, com 215 litros de gasóleo, uma mangueira e uma chave de fendas".



Os objetos foram apreendidos, bem como a viatura ligeira de passageiros em que se faziam transportar e onde transportavam o combustível retirado do veículo pesado.



Os dois detidos também vão ser esta sexta-feira ouvidos pelas autoridades judiciárias para saberem quais as medidas de coação que lhes vão ser aplicadas.