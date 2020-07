Dois homens detidos em Braga por suspeita de roubo qualificado, sequestro e burla informática

O Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária deteve terça-feira dois homens, de 21 e 19 anos de idade, suspeitos da prática de crime de roubo qualificado, com uso de arma de fogo, sequestro e burla informática.Os crimes ocorreram entre as 10h30 de dia 10 e as 04h30 de 11 de janeiro deste ano, em Braga. Os autores sequestraram a vítima, do sexo masculino, ao aperceberem-se da elevada quantia em dinheiro que ela possuía.Depois de a ameaçarem e agredirem com uma arma de fogo, uma faca e um martelo, subtraíram-lhe 700 euros e um cartão de débito, obrigaram a vítima a indicar-lhes o respetivo código, com o qual lograram efetuar levantamentos em caixas multibanco e realizar compras. Entretanto, o ofendido conseguiu escapar do local onde estava sequestrado.Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.